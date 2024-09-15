きょうも、九州や関東などでは厳しい残暑となりました。一方で、急な激しい雨にも警戒が必要です。きょうも各地で厳しい暑さとなり、全国70地点で「猛暑日」を観測。最高気温は▼福岡の朝倉で38.2℃▼熊本の甲佐で37.9℃となりました。また、福岡県の太宰府では午後1時すぎに37.7℃となり、国内最多を更新する今年57日目の猛暑日となりました。「想像以上に暑くて、ばてそうです」「めっちゃ暑いです」「めちゃくちゃ暑いです、サ