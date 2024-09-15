横浜地方気象台は１５日、大雨や雷に関する気象情報を発表した。県内では１６日午前から夕方にかけて、雷を伴った激しい雨が降る恐れがあるとして、低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害などに注意するよう呼びかけている。気象台によると、同日は停滞する寒冷前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定となる見込み。東部、西部ともに１時間に３０ミリの激しい雨が降る恐れがある。警報級の大雨になる可