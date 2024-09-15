9月16日に中山競馬場で行われる第78回セントライト記念(3歳・GII・芝2200m)の前日オッズがJRAより発表された。 単勝オッズ1番人気には、皐月賞の2着馬コスモキュランダ(牡3、美浦・加藤士津八厩舎)が支持された。各馬の単勝オッズは以下の通り。 左から馬番、馬名、オッズ 08 コスモキュランダ 3.001 アーバンシック 3.806 エコロヴァルツ 7.012 スティンガーグラス 7.710 ヤマニンアドホック 9.109 アスクカ