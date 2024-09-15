◆パ・リーグオリックス０―３ソフトバンク＝延長１２回＝（１５日・京セラＤ大阪）ソフトバンクが今季３度目の６連勝で、優勝マジックを７とした。投手６人の完封リレーを含む、出場選手２０人で執念の勝利を挙げた。先発・大津は６月２９日の日本ハム戦（エスコンフィールド）以来、約１カ月ぶりの１軍でのマウンドだったが、８回を投げ許した安打は３本。「今日の試合に懸けていたので、良い投球ができて本当に良かったで