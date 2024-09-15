◆パ・リーグオリックス０―３ソフトバンク＝延長１２回＝（１５日・京セラドーム大阪）オリックスが５連敗を喫し、４年ぶりにソフトバンク戦のシーズン負け越しが決まった。両軍無得点の延長１２回にリリーフした５番手・山田がつかまった。先頭の川瀬の遊失の後、柳町の投前犠打で１死二塁のピンチを背負った。そして、今宮、代打・中村晃に四球を与えて満塁にし、栗原に中前へ勝ち越し打を許した。６番手で山岡がバトンを