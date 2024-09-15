◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ＤｅＮＡ（１５日・マツダスタジアム）【ＤｅＮＡ】１（右）梶原、２（二）牧、３（左）佐野、４（一）オースティン、５（三）宮崎、６（捕）山本、７（中）桑原、８（遊）森敬、９（投）吉野【広島】１（中）秋山、２（捕）坂倉、３（一）堂林、４（右）野間、５（三）小園、６（遊）矢野、７（左）末包、８（二）菊池、９（投）常広