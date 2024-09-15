中国四川省のパンダ基地で合同誕生日会シャンシャンも登場  【新華社雅安9月15日】中国四川省雅安市北部にある中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安基地で13日、パンダの合同誕生日会が開催された。基地内の白熊坪や幼稚園、豹子山、海帰園の四大エリアから、誕生日を迎えるパンダが登場した。 日本の上野動物園で生まれ、昨年中国に返還された「シャンシャン（香香）」も参加した。飼育員は中秋節（旧暦8月15日、