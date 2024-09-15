◇セ・リーグ巨人・赤星―中日・松木平（東京ドーム）阪神・大竹―ヤクルト・小川（甲子園）広島・森下―DeNA・東（マツダスタジアム）◇パ・リーグ楽天・岸―日本ハム・金村（楽天モバイルパーク宮城）西武・武内―ロッテ・田中晴（ベルーナドーム）オリックス・曽谷―ソフトバンク・石川（京セラドーム大阪）