「阪神−ヤクルト」（１５日、甲子園球場）３連勝を狙う阪神はヤクルトキラーのビーズリーが先発する。今季ここまでヤクルトとの対戦成績は３試合で３勝、防御率１・０６。前回、神宮球場で対戦した６日も５回３安打１失点で７勝目を挙げており、甲子園でも再現を狙う。９月の１１試合で８勝３敗と好調なチームをけん引している打線はいつも通り森下、大山、佐藤輝のクリーンアップ。６番には前川が入った。この日、阪神