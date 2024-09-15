気象庁によりますと、きょう（１５日）午後３時の観測で、熱帯低気圧がマリアナ諸島で発生し、ほとんど停滞しているということです。 【画像で見る】「雨、風は向こう16日間どうなる？」那覇～福岡～広島～大阪～名古屋～東京～仙台～札幌 中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルとなっています。 今後の進