次回サンデーPUSHスポーツは9月29日（日）放送！2024年はパリオリンピックや大谷翔平の歴史的記録達成にスポーツ界が大盛り上がり！そんなニュースの裏に隠れていたジャイアンツの重大ニュースを紹介MC：川島明（麒麟）ゲスト：元木大介、ビスケットブラザーズ、井森美幸■ジャイアンツの重大ニュースその1「19歳浅野の満塁ホームラン」8月14日の阪神戦で今季1号にしてプロ入り初の満塁ホームランを放ち、一気にスターへの階段を駆