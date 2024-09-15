【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■「Mainstream」「Masterplan」「Blissful」など全11曲を披露 BE:FIRSTが9月15日に茨城・国営ひたち海浜公園にて5年ぶりに開催された『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』に出演。 BE:FIRSTの2024年夏フェスを圧巻のステージで締め括った。 2024年も数多くの夏フェスに出演してきたBE:FIRST。 2024年のBE:FIRSTの夏フェスとしては最後のステージとなったひたち