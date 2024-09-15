福岡市は11日、市内の認可保育園が7月、手足口病に感染した0歳児を段ボール箱に入れて隔離していたと明らかにした。この問題について園側や親の対応をめぐり、ネット上で大論争となっている。市に匿名の連絡があり、その後の定期監査で市が事実関係を確認した。「適切な保育ではない」として、同園関係者を口頭注意。今後、児童福祉法に基づき、園側を指導するか検討しているとしている。市によると、手足口病の症状が出た0