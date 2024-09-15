阪神・秋山は引退会見を終えると、甲子園のクラブハウスで岡田監督ら首脳陣、中野選手会長ら1軍選手に引退のあいさつを行った。平田ヘッドも「メールとかで報告を受けていたけど、ご苦労さまという言葉しかない。本当によく練習したピッチャーだった」と15年間の現役生活をねぎらった。19年から4年間の2軍監督時代に秋山の努力を見続けていた。「阪神に入ってからだけじゃなく、高校時代から中西（清起氏、85年V戦士）から話