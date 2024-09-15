総務省16日の敬老の日にちなみ、総務省が15日公表した人口推計によると、65歳以上の高齢者は前年比2万人増の3625万人と過去最多を更新した。推計は15日時点。総人口に占める割合も過去最高の29.3％。働く高齢者も増えており、4人に1人が就業している。65歳以上のうち女性が2053万人で、男性の1572万人を481万人上回った。80歳以上は1290万人で総人口の10.4％。2年連続で10％を超えた。主要国の高齢化率を比較すると、日本は