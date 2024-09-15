女性7人組アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」の早瀬ノエル（20）が体調不良のため、今日15日出演予定だった音楽フェス「＠ JAM EXPO 2024」を欠席した。FRUITS ZIPPER、imaseらがショーケース、東京国際ミュージック・マーケット、今年は渋谷で開催また仲川瑠夏（27）は、のどの不調によりパフォーマンスのみで参加した。同日、グループの公式X（旧ツイッター）で告知された。「FRUITS ZIPPER」はこの日、神奈川・横浜アリーナで開