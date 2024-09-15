ダイアナは9月20日、メンズスキンケアブランドの「ディアナージュ オム」を立ち上げ、「モイスチャライザー＜美容液＞」と「ニードルセラム＜美容液＞」を発売する。「ディアナージュ オム」同ブランドは、長年ケアしていない男性特有の肌状況に着目したスキンケアアイテムを展開する。「モイスチャライザー＜美容液＞」(6,600円)は、べたつき・かさつきをケアするジェル。水分を与えてモイスチャーバランスを整え、オイルコントロ