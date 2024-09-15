日本近代五種協会は１５日、パリ五輪で日本勢初の銀メダルを獲得した男子の佐藤大宗、女子で同代表の内田美咲（ともに自衛隊）の報告会を都内で行った。佐藤は五輪採用から１１２年にして、日本勢で初めて表彰台に立った。帰国後はメディア出演も増え、関係各所への報告など多忙な日々を送る。「近代五種自体が日本ではまだすごくマイナーなので、これまで五輪が終わった後でも注目されることがなかったけど、今回は近代五種を