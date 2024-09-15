◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１５日・東京ドーム）巨人は１５日、ヤクルト戦のスタメンを発表した。菅野智之投手が今季初めて中４日で先発マウンドに上がる。連敗ストップへ１４勝を挙げているベテランの投球に期待がかかる。坂本勇人内野手は体調不良のためベンチ外。２番にはココ・モンテス内野手が起用された。【中日】１（中）岡林、２（三）福永、３（右）細川、４（一）石川昂、５（左）川越、６（遊）村