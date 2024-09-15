◆パ・リーグ西武―ロッテ（１５日・ベルーナドーム）今季限りの現役引退を表明している西武・金子侑司外野手が、「１番・左翼」で先発する。背番号７のホーム用ユニホームで会見場に姿を見せた金子は「グラウンドに向かってくる時、幾度となく通った道を通ることがなくなるのかなと」としみじみと話した。【ロッテ】１（右）荻野、２（二）藤岡、３（中）藤原、４（指）ソト、５（左）ポランコ、６（一）安田、７（三）