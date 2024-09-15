過去、最多勝３回、最優秀防御率４回と「球界のエース」に君臨していた菅野智之（巨人）だったが、ここ数年は苦しんだ。それが今季は一転、現時点（９月14日現在、以下同）で両リーグトップの14勝を挙げるなど、４年ぶり優勝を目指すチーム同様、快進撃を見せている。はたして、復活を遂げた要因は何なのか？昨年まで巨人の一軍から三軍の投手コーチを計13年間務めた阿波野秀幸氏に話をうかがった。今シーズン、劇的復活を遂げ