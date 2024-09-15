エキスパンダブル（拡張）機能を備えたスーツケースは、荷物が増えたときに便利ですが、量によってはこの機能だけでは対応しきれず、結局サブバッグに一部を移すこともありますよね。NeoLab Technology Limitedが手掛けるスーツケースブランド・VELO（ヴェーロ）が昨年発売し、大きな反響を呼んだ“伸縮型”スーツケース「VELO」のアップデート版「VELO Hyper Edition」（3万5890円〜9月12日現在）が、クラウドファンディングサ