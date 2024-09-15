最終日、通算9アンダーで優勝した崔虎星＝千葉CC男子ゴルフの日本シニアオープン選手権は15日、千葉県千葉CC（6811ヤード、パー71）で最終ラウンドが行われ、崔虎星（韓国）が3バーディー、1ボギーの69で回り、通算9アンダーの275で初制覇を果たした。優勝賞金1600万円を獲得した。日本勢は前日トップに並んでいた横尾要が通算7アンダーで3位、片山晋呉が5アンダーで5位に入った。昨年覇者の藤田寛之は3アンダーで7位だった。