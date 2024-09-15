準決勝第10レースでゴールする1着の深谷知広（3）、2着の北津留翼（6）、3着の荒井崇博（9）＝宇都宮競輪場競輪の第40回共同通信社杯（G2）第3日は15日、宇都宮競輪場で行われ、地元期待の真杉匠（栃木）、2連覇を狙う深谷知広（静岡）ら準決勝（第10〜12レース）で各3着までに入った9選手が決勝に進んだ。第10レースは2番手から先頭に立った松井宏佑（神奈川）をマークした深谷が差し切り勝ち。2着は北津留翼（福岡）、3着は