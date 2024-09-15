山羊座・女性の運勢 自分自身を改めて深く知りたいと思う気持ちが強まりそうなとき。最近、身近な誰か、もしくは状況を通じて、意見の対立や価値観の違いを実感したかもしれません。それはある程度ショックな出来事でしょうが、この経験から山羊座は「自分はこんな風に考えていたのだな」を再確認したのでは。ただ、まだ自分でも十分に理解できていない思いはいろいろあるようです。パートナーや親友など、大事な人に