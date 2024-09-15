「巨人−中日」＜9月15日東京ドーム23回戦＞試合開始 18：00先攻：中日後攻：巨人◆ 読売ジャイアンツ（中）丸（左）モンテス（二）吉川（三）岡本和（一）大城卓（右）浅野（遊）門脇（捕）小林（投）菅野◆ 中日ドラゴンズ（中）岡林（三）福永（右）細川（一）石川昂（左）川越（遊）村松（捕）木下（二）板山（投）涌井