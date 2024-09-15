「阪神−ヤクルト」＜9月15日甲子園23回戦＞試合開始 18：00先攻：ヤクルト後攻：阪神◆ 阪神タイガース（中）近本（二）中野（右）森下（一）大山（三）佐藤輝（左）前川（捕）梅野（遊）木浪（投）ビーズリー◆ 東京ヤクルトスワローズ（右）西川（中）岩田（左）サンタナ（三）村上（一）オスナ（遊）長岡（二）山田（捕）内山（投）高梨