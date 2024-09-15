「西武−ロッテ」＜9月15日ベルーナドーム20回戦＞試合開始 18：00先攻：ロッテ後攻：西武◆ 埼玉西武ライオンズ（左）金子侑（遊）源田（中）西川（指）佐藤龍（二）外崎（右）岸（一）野村大（捕）古賀（三）滝澤P.今井◆ 千葉ロッテマリーンズ（右）荻野（二）藤岡（中）藤原（指）ソト（左）ポランコ（一）安田（三）中村奨（捕）佐藤（遊）友杉P.佐々木