【モデルプレス＝2024/09/15】7人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）が15日、茨城・国営ひたち海浜公園にて5年ぶりに開催された「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」に出演。2024年夏フェスを圧巻のステージで締め括った。【写真】BE:FIRSTメンバーが演出に携わったライブ◆BE:FIRST「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」出演2024年も数多くの夏フェスに出演してきたBE:FIRST。2024年の