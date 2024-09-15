◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（１５日・甲子園）【ヤクルト】１（右）西川、２（中）岩田、３（左）サンタナ、４（三）村上、５（一）オスナ、６（遊）長岡、７（二）山田、８（捕）内山、９（投）高梨【阪神】１（中）近本、２（二）中野、３（右）森下、４（一）大山、５（三）佐藤輝、６（左）前川、７（捕）梅野、８（遊）木浪、９（投）ビーズリー