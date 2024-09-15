皆さんは、お父さんのエピソードで覚えていることはどんなことですか？0歳と3歳の兄弟を育てるみほ(@miho_nekokichi)さんが、自分のお父さんについて描いたエピソードがあります。子どものころから友だちからも「かっこいい」と言われていた自慢のお父さんですが、一度だけお父さんのかっこよくない姿を目撃してしまったのだとか。その瞬間とは？ ©miho_nekokichi ©miho_nekokichi