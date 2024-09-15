ディズニーの大人気キャラクター「くまのプーさん」グッズを集めた店頭イベント「Winnie the Pooh」の開催が決定！秋のピクニックやお家のキッチン周りなどをプーさん色に染め上げちゃいましょう。☆可愛いプーさんグッズが大集合！ イメージを見る（写真4点）＞＞＞「onesterrace（ワンズテラス）」は、全国のショッピングセンターを中心に、キッチングッズからステーショナリー、キャラクター雑貨、ボディケアアイテム、アパレ