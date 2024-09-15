「Ｂリーグ・プレシーズンゲーム、ＳＲ渋谷７２−６５千葉Ｊ」（１５日、ららアリーナ東京ベイ）ＳＲ渋谷は千葉Ｊとプレシーズンゲームを行った。第２クオーター（Ｑ）にリードを許したが、第４Ｑに逆転。最後は７２−６５で勝利した。昨夏のワールドカップ（沖縄）、パリ五輪で活躍した日本代表のジョシュ・ホーキンソン（ＤＲ渋谷）は、スタメン出場して攻守で活躍した。第１クオーター（Ｑ）には、この日に“Ｂリーグデビ