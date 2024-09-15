15日の富山県内は午後になって各地で強い雨が降り、午後7時半現在、大雨警報が南砺市に、洪水警報が魚津市と黒部市に出されています。この後も16日明け方にかけて土砂災害などに警戒してください。県内は大気の状態が不安定となり、15日午後になって局地的に強い雨が降っています。15日午後7時半現在、大雨警報が南砺市に、洪水警報が魚津市と黒部市に出されています。南砺市城端地域では午後2時ごろ、大粒の雨が叩きつけるように