15日午前、神奈川県鎌倉市の鶴岡八幡宮で、疾走する馬上から的に向かって矢を放つ流鏑馬（やぶさめ）神事の稽古をしていた男性が落馬し、病院に運ばれた。意識不明の重体という。八幡宮は16日に予定していた流鏑馬神事を中止すると発表した。昨年の例大祭であった流鏑馬の神事の様子=2023年9月16日、神奈川県鎌倉市の鶴岡八幡宮、芳垣文子撮影鎌倉署によると、落馬したのは茨城県内の会社員（29）。15日午前6時ごろ、八幡宮か