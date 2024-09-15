プロ野球・阪神タイガースの岡田彰布監督が試合中によくなめているとして、昨年に大きな話題となった「パインアメ」。製造元のパインは大阪市内に本社を構える一方、生産を一手に担う工場は滋賀県草津市にあり、今年で移転60年の節目となる。4年前から稼働するパインアメの次世代工場を訪ね、「甘酸っぱくてジューシー」なロングセラーの秘密を探った。【写真】祖母のボタン入れは70年前のパインアメ缶名神高速道路で草津市内