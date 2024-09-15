G7＝主要7か国の外相は、イランがロシアに対し、弾道ミサイルの供与など支援を続けているとして、非難する声明を発表しました。G7の外相は14日、「イランによる弾道ミサイルの輸出とロシアによる調達を可能な限り最も強い言葉で非難する」との声明を発表しました。弾道ミサイルや無人機などの兵器を「国際社会の度重なる呼びかけにもかかわらず供与し続けている」として、ウクライナやヨーロッパ、国際社会に対する「直接的な脅威