お笑いコンビ・納言と、安藤なつが１４日放送のフジテレビ「さんまのお笑い向上委員会」に出演。メインゲストのヤーレンズに言いたいことがある芸人として登場した。通常はクレーム・暴露かメインゲスト無視のネタ披露が定番だが、今回は安藤が「（ヤーレンズ）楢原くんと幸ちゃんはどうなるの？」と提起。明石家さんまが「何が！？」と驚いた。安藤によると、薄幸と飲んだ際に楢原真樹のことが好きだと知らされ、それを楢原