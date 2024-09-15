実業家の西村博之（ひろゆき）氏（47）が15日、自身のSNSを更新。日本旅行業協会が政府に要請する、新成人へのパスポート無料配布について言及した。日本旅行業協会の高橋広行会長（JTB会長）は14日までに共同通信のインタビューに応じ、18歳になった新成人に対し、旅券（パスポート）を無料配布するよう政府に要請していくと明らかにした。海外旅行は新型コロナウイルス禍後に「円安や旅行費用高騰などが重しとなり、回復がす