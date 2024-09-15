■ラグビー・パシフィックネーションズカップ準決勝日本代表 49ー27 サモア代表（15日、東京・秩父宮ラグビー場）世界ランキング14位のラグビー日本代表は、パシフィックネーションズカップ準決勝で、同13位のサモア代表と対戦し49−27で勝利。日本は4度目の優勝を目指し、21日の決勝でフィジー（同10位）と対戦する。サモアとの通算対戦成績は日本の6勝12敗。直近では昨年9月のW杯フランス大会1次リーグで対戦し、28−22で勝利