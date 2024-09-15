九州電力送配電によりますと、15日午後4時現在、鹿児島県では合わせておよそ4320戸が停電しています。 停電しているのは、奄美市で1520戸、瀬戸内町で1400戸、宇検村で960戸、大和村で440戸です。復旧見込みは「確認中」としています。 九州電力送配電は、電線が切れて垂れ下がったり電柱が折れていたりする場合は、触らずに最寄りの事務所まで連絡するよう呼びかけています。 停電情報は九州電力送配電の「九州停電情報提供ア