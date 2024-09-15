◆第４２回ローズＳ・Ｇ２（９月１５日、中京・芝２０００メートル、稍重）牝馬３冠ラストの秋華賞（１０月１３日、京都）のトライアル（３着まで優先出走権）は３歳牝馬１５頭立てで争われ、２番人気で川田将雅騎手騎乗のクイーンズウォーク（栗東・中内田充正厩舎、父キズナ）が最後の直線で豪快に差し切り、クイーンＣ以来の重賞２勝目を挙げた。春の牝馬２冠は桜花賞８着、オークス４着だったが、３冠最終戦へ弾みをつけた。