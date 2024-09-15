◆プロバスケットボール▽男子Ｂ１リーグプレシーズンゲームＳＲ渋谷７２―６５千葉Ｊ（１５日、船橋市・ららアリーナ東京ベイ）１０月の開幕を前に、プレシーズンゲームが行われ、ＳＲ渋谷が７２―６５で千葉Ｊに勝利した。千葉Ｊは新本拠地初戦で白星を飾れなかった。勝利したＳＲ渋谷は、パリ五輪日本代表のジョシュ・ホーキンソン（ＳＲ渋谷）が２桁得点を挙げて躍動。攻守に渡って活躍が光り、チームの逆転勝利に貢