北方領土と本土との距離を実際に歩いて体感するイベント「北方領土まで歩こう会」が15日、北海道根室市で開かれた。市民ら477人が参加した。北方領土と本土との距離誰でも気軽に参加できるウォーキングを通じて、北方領土問題の解決に向けた世論の喚起を図ろうと「北方領土隣接地域振興対策根室管内市町連絡協議会」が主催した。本土から三つの島々までの距離をもとに、貝殻コース（3.7キロ）、水晶コース（7キロ）、国後コ