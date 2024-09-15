スポニチスポニチアネックス

舛添要一氏　少子化対策で収入を倍増にすべき職業「低すぎる」「これだったら他の職業に…」

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 舛添要一氏が15日の番組で、自身の考える少子化対策について語った
  • 保育士の給料が低すぎるとし、「一気に倍にしろと言いたい」と訴えた
  • 「50、60になってもほとんど変わっていない」と人材流出を懸念した
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 利用者宅でケーキ ヘルパー後悔
  2. 2. 星野真里 小3長女の障害を公表
  3. 3. 香取 SMAP解散直後の会話明かす
  4. 4. 成宮寛貴さん復帰 納得いかぬ声
  5. 5. 小泉今日子にオファー殺到? 理由
  6. 6. 加藤純一と交際 離婚と偽られた
  7. 7. ドンファン 結婚理由を友人証言
  8. 8. 岡村隆史 妻の愛読書に「震撼」
  9. 9. 高畑淳子「不適切発言」の中身
  10. 10. 不倫認めた加藤純一 ウソついた
  1. 11. 恋愛経験0 33歳のLINE名に絶句
  2. 12. 嵐 デビュー25周年控え企画発表
  3. 13. 無許可でシャトレーゼ商品提供か
  4. 14. 元AV女優「枕営業」の実態を暴露
  5. 15. 子どもが無免許運転 衝撃言い訳
  6. 16. アッコ番組終了へ? 周囲は恐怖か
  7. 17. 初対面の人と一夜 5年続けた結果
  8. 18. 配信者騒動「妻は洗脳されてる」
  9. 19. 客層選択ディズニー 危険な流れ
  10. 20. 父は大物俳優 横顔の写真に反響
  1. 1. 利用者宅でケーキ ヘルパー後悔
  2. 2. ドンファン 結婚理由を友人証言
  3. 3. 無許可でシャトレーゼ商品提供か
  4. 4. 客層選択ディズニー 危険な流れ
  5. 5. ドンファン事件被告 AV出演理由
  6. 6. 列車にはねられ女子高生が死亡
  7. 7. 「お子様花魁プラン」虐待と物議
  8. 8. 糸ようじ販売休止にいじめの声
  9. 9. 新幹線でスピーチ? 42歳男を逮捕
  10. 10. 女性の首絞めたか ラッパー逮捕
  1. 11. ランボルギーニが衝突事故 東京
  2. 12. ドンファン妻 AV出演バレたワケ
  3. 13. 貸してみろ 部員の前立腺刺激か
  4. 14. 傘突き刺し男 前から素行に問題
  5. 15. 町工場の女性に取引先が失礼一言
  6. 16. 高市氏の「裏金推薦人」に着目
  7. 17. 道の駅で燃える車 中から遺体
  8. 18. 毒親に限界「パパを殺そう」
  9. 19. 死刑執行でミス ありえない事態
  10. 20. 進次郎氏 実は安倍氏の後継者か
  1. 1. 泉房穂氏 斎藤知事の今後を予想
  2. 2. 進次郎氏 解雇自由化の払拭苦慮
  3. 3. おにぎり店に6時間行列 泣く客も
  4. 4. 泉房穂氏 次の兵庫県知事に言及
  5. 5. 社長室に卓球台? ユニークな会社
  6. 6. 竹田氏 河野さん意外とショボい
  7. 7. 進次郎氏 米での「本当の評価」
  8. 8. 総裁選 三つどもえ&2人の戦いか
  9. 9. 橋下徹氏 国民がリーダー選定を
  10. 10. 子宮頸がんになりやすい人の特徴
  1. 11. 夫婦喧嘩を見て育つ子に残る傷
  2. 12. CT見てがんと確信 遺書書いた母
  3. 13. 兵庫知事に辞職してもらう策提示
  4. 14. 林芳正氏 電気ガス補助続けたい
  5. 15. 進次郎氏 衆院解散は「早期に」
  6. 16. 次の兵庫知事? 泉房穂氏が言及
  7. 17. 小泉氏の次 浮上中の意外な名前
  8. 18. 陛下に虫 愛子さまの仕草に感激
  9. 19. SNS誹謗中傷犯 残念すぎる正体
  10. 20. 愛子さま 水色ワンピに絶賛の声
  1. 1. カワウソが親子を襲撃 アメリカ
  2. 2. 死んだ猫が帰宅? 別の猫を火葬か
  3. 3. 中国軍 日本領域へ侵犯常態化か
  4. 4. 「エムポックス」アフリカで拡大
  5. 5. エリザベス女王の銅像に批判殺到
  6. 6. 初のメガネ 乳児が見た「世界」
  7. 7. チャド・マックイーンさんが死去
  8. 8. ヘンリー王子 遺産15億円か
  9. 9. フジモリ氏が死去 博物館に行列
  10. 10. 「ペット捕食」発言 発端はSNS
  1. 11. コビトカバの赤ちゃん 人気沸騰
  2. 12. マスク氏に罰金 4億6000万押収か
  3. 13. ジョングク NewJeans公開応援か
  4. 14. キティ酷似 北朝鮮が無断使用か
  5. 15. 市民集め見せしめ 脱北者2人処刑
  6. 16. 韓配信者 元暴力団と麻薬使用か
  7. 17. ノルウェー イヌワシが数人襲撃?
  8. 18. オーブンで拳銃保管 誤って暴発
  9. 19. イタリア副首相に禁錮6年を求刑
  10. 20. 台風 ミャンマーで160人超死亡か
  1. 1. 本当に学生? 面接で思わず苦笑い
  2. 2. 駐車が不要な駐車場 本格展開へ
  3. 3. 急に父親が失明 介護の幕開けに
  4. 4. ヨーカドー大量閉店 現場弱いか
  5. 5. 歌舞伎町化 Facebook離れが加速
  6. 6. 「いきステ」息子社長が語る苦闘
  7. 7. ローソン 4つのチャレンジで革命
  8. 8. ドンキSIM新事業 月額770円から
  9. 9. 子のバイト代 103万と130万の壁
  10. 10. 若者の車離れ 所有せず利用に
  1. 11. 年収380万で4人暮らし 夫の嘆き
  2. 12. セブン&アイ「コア業種」に指定
  3. 13. 日本の窓は違法レベル? 真相解説
  4. 14. 損害保険の「調査員」5年で2割減
  5. 15. 欧州最貧国よりマック安い…現状
  6. 16. 金に困ってない 60代母に違和感
  7. 17. 「国家の恥」X停止決断した経緯
  8. 18. 新NISA 選ぶべき人気ファンド
  9. 19. スキマバイト「エリクラ」に憤り
  10. 20. 毒親に限界「パパを殺そう」
  1. 1. iPhone16 発売直後は不完全か
  2. 2. 酷暑の今年 蚊はこれから活発に?
  3. 3. 顔モザイクでAV出演 身バレ原因
  4. 4. 【Amazon】人気アイテム・ReFaの美容機…
  5. 5. ソニー 学生支援で格安レンタル
  6. 6. iPhone 16がAmazonで予約開始
  7. 7. アーティストAIさん、ハリー杉山さん、…
  8. 8. スマホを「充電しながら収納」。山崎実…
  9. 9. iPhone 16シリーズは全モデルのメモリ(…
  10. 10. 背中にピタッとフィットして移動の負担…
  1. 11. ついに待望の機動警察パトレイバー「実…
  2. 12. 音質が好評 3000円のイヤホン
  3. 13. 【エリア別】名古屋圏で今売れてるAndr…
  4. 14. Amazonでダイソンが最大32%オフ
  5. 15. Apple Watch Series 10が登場 フルモデ…
  6. 16. 30代の妻が“男との密会”を告白、離婚…
  7. 17. 「#ワークマン女子」オープンへ
  8. 18. 楽天の買い回りに便利な裏ワザ
  9. 19. 折りたたみスマホのケース選びは、いつ…
  10. 20. できたー！ 1/72スケールの「F-4Jファ…
  1. 1. 選手出場できず バド協会に怒り
  2. 2. 中日 井端氏招へいが絶望的な訳
  3. 3. マー君孤立で異例の人事発令か
  4. 4. 異例の光景 青木に巨人粋な演出
  5. 5. 大谷翔平の服装「無課金」と話題
  6. 6. 16歳グラドルの鹿島ユニ姿に歓喜
  7. 7. 尚弥に言及「真のモンスター」
  8. 8. キムヨナさん激変? ドヤ写真話題
  9. 9. 大谷の快挙 現記録保持者が期待
  10. 10. 平野美宇がバッチリメイクで変身
  1. 11. 米国人を虜に…大谷の写真が話題
  2. 12. 体当たり 報復プレーに久保激怒
  3. 13. 元ド軍GM衝撃 村上の超特大弾
  4. 14. 新庄監督 惜敗も「清宮イジリ」
  5. 15. 世界1位が張本を称賛 拍手送る
  6. 16. オリ・比嘉幹貴 現役引退を発表
  7. 17. 大谷登板は…ド軍監督に厳しい声
  8. 18. 菊池雄星 移籍後の登板は全勝
  9. 19. 投手大谷が控え? ド軍を記者断罪
  10. 20. 稽古不足 礼騒動の豊昇龍に立腹
  1. 1. 星野真里 小3長女の障害を公表
  2. 2. 香取 SMAP解散直後の会話明かす
  3. 3. 成宮寛貴さん復帰 納得いかぬ声
  4. 4. 小泉今日子にオファー殺到? 理由
  5. 5. 加藤純一と交際 離婚と偽られた
  6. 6. 岡村隆史 妻の愛読書に「震撼」
  7. 7. 高畑淳子「不適切発言」の中身
  8. 8. 不倫認めた加藤純一 ウソついた
  9. 9. 嵐 デビュー25周年控え企画発表
  10. 10. 元AV女優「枕営業」の実態を暴露
  1. 11. アッコ番組終了へ? 周囲は恐怖か
  2. 12. 有働 SMAPへの忖度ルール暴露
  3. 13. 父は大物俳優 横顔の写真に反響
  4. 14. Aマッソ加納側 フワ発言に困惑か
  5. 15. 加藤浩次 嫌いだったアナの実名
  6. 16. 生放送でアナにハプニング…騒然
  7. 17. 山内 妻の友人が大物歌手だった
  8. 18. 紫耀の弟 2千万円超え私物が物議
  9. 19. 吉高が彼氏匂わせ? Xに指摘殺到
  10. 20. 台湾チア姿「極上の可愛さ」
  1. 1. 恋愛経験0 33歳のLINE名に絶句
  2. 2. 浮気する人・しない人 対応の差
  3. 3. 「孝太郎は変」女優がバッサリ
  4. 4. 離婚する夫婦に見られやすい前兆
  5. 5. 息子20歳で急死 転げ回り吠える
  6. 6. 親戚の前で生理暴露 無神経義母
  7. 7. 「キサマ・オマエ」丁寧な言葉?
  8. 8. 全男性共通？/// 【キス中に彼が考えて…
  9. 9. 彼氏がセフレと家に 地獄の時間
  10. 10. 両親が離婚? 話を聞きうんざり
  1. 11. 良い糖質摂取 運動なしで10kg減
  2. 12. 『離婚しない男』『買われた男』『東京…
  3. 13. つまらないと思われる女性の特徴
  4. 14. 遊び目的で近づく男性の定番行動
  5. 15. 無印「あったかインナー」が一新
  6. 16. 「休みは甘え」有休許さない上司
  7. 17. 秋からも活躍「黒キャミワンピ」
  8. 18. この垢抜けすごい 爆美女に激変
  9. 19. GU値下げで争奪戦 高見えカーデ
  10. 20. やわもちアイスの新作は栗づくし

ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む

キャンセル
ライブドアブログ埋め込みコードを取得
x