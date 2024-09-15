総務省は１５日、６５歳以上の高齢者の推計人口を発表した。１５日時点の高齢者は前年比２万人増の３６２５万人、総人口に占める割合も同０・２ポイント上昇して２９・３％となり、いずれも過去最高を記録した。昨年の高齢者の就業者数も９１４万人と２０年連続で増加し、過去最多を更新した。同省が１６日の敬老の日に合わせて発表した。高齢者の男女別内訳は、男性が１５７２万人で男性全体に占める割合は２６・１％、女性は