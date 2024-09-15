太平洋が一望できる国民宿舎「鵜の岬」＝2024年8月、茨城県日立市茨城県日立市に、公営の国民宿舎の中で利用率が35年連続全国1位を誇る宿泊施設「鵜（う）の岬」がある。昨年度の稼働率も99.7％と民間施設に引けを取らない。太平洋にせり出した伊師浜海岸に立ち、全室オーシャンビューの眺望や温泉を求め、県外からも多くの客が訪れる。公営の宿が姿を消していく中、人気を維持している。（共同通信＝奥林優貴）8月初旬の午前1