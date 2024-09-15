フロリダ沖に着水したスペースXの宇宙船クルードラゴン＝15日午前3時半過ぎ（同社の中継から・共同）【ワシントン共同】米スペースXの宇宙船クルードラゴンで地球を周回しながら初の民間人による船外活動を実施した米国の実業家ジャレド・アイザックマンさん（41）ら4人が15日午前3時半過ぎ（日本時間同日午後4時半過ぎ）、フロリダ州沖に着水し帰還した。4人は10日に出発。1966年に米国の宇宙船ジェミニ11号がつくった地球周