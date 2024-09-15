自民党総裁選に立候補した林芳正官房長官は１５日のフジテレビ番組で、台湾有事の際の邦人救出について「私が首相になった時は法律を少し超えるところがあってもやりたい」と表明した。「その後、責任を取って辞任する」とも語った。台湾周辺で中国が海上封鎖に踏み切った場合、安全保障関連法に基づきどう事態認定するか問われ、高市早苗経済安全保障担当相は「（集団的自衛権を限定行使できる）存立危機事態になるかもしれな