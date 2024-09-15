Windows 11のUI／UX担当者はタスクバーを使ってこなかったのだろうか。ご説明するまでもなく、Windows 11のタスクバーはデスクトップの左右や上側に配置できず、マルチディスプレイ環境でも特定のディスプレイのみ表示できなくなった。こちらはメインディスプレイの設定を変更すれば回避可能だが、「Alt」+「Tab」キーで起動するアプリ切り替え機能も表示先が移動するため、使い勝手が悪くなる。だが、今秋登場する予定のWindows 1